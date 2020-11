Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Seinen ersten Arbeitstag als neuer Bürgermeister von Dülmen hatte Carsten Hövekamp am Montag. Heute wird der Merfelder in der konstituierenden Ratssitzung vereidigt. Wer dabei sein will: Wegen Corona ist eine Anmeldung für Besucher notwendig. Diese ist bis heute 12 Uhr per Email an ratsbuero@duelmen.de möglich. Einige Plätze sind noch übrig, betont die Stadt.

Die gute Nachricht zuerst: Die Dülmener Kirchen bleiben geöffnet. Es wird weiterhin Gottesdienste geben. Wie die Gemeinden mit dem aktuellen Lockdown umgehen, dazu finden Sie einen ausführlichen Bericht in der DZ-Ausgabe von Dienstag. Apropos Lockdown: Im Rahmen der Aktion „Alarmstufe Rot“ wird das geschlossene Cinema bis zum 7. November abends rot beleuchtet.

Das einsA ist ab heute für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Kita bleibt jedoch geöffnet, ebenso das Pfarrbüro und die Pfarrbücherei. Auch Termine sind im Haus weiterhin möglich - allerdings nach Absprache. Die Mitarbeiter bleiben telefonisch erreichbar.

Über das Wochenende und am Montag ist die Anzahl der Corona-Fälle in Dülmen weiter gestiegen. Insgesamt 13 neue Infektionen sind dazu gekommen (acht am Wochenende, fünf am Montag).

Dr. Gregor Dresemann ist kein Lungenfacharzt und auch kein Virologe. Und trotzdem beschäftigt sich der Onkologe sehr mit der Covid-19-Krankheit. Denn er betreut Patienten, die sehr schwer erkrankt sind, und die sich keine zusätzliche Infektion leisten können. Die DZ sprach mit ihm über die aktuelle Corona-Lage. Das Interview lesen Sie in der Ausgabe von Dienstag.

Das letzte Training vor der erneuten Corona-Pause haben die Bogenschützen der DJK Rödder genossen und für die Vereinsmeisterschaft genutzt. So erreichten einige die Qualifikation für die Landesmeisterschaft.

Wetter:

Heute meist sonnig bei nur wenigen lockeren Wolken, zum Abend kommen dann einzelne Schauer auf, bis 13 Grad. Der Südwestwind weht erst mäßig, später mit Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Münsterstraße in Höhe Brücke B 474 und Abzweig Karthaus, Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz