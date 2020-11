Am Montag ist die Anzahl der Corona-Fälle in Dülmen weiter gestiegen. Insgesamt fünf neue Infektionen sind dazu gekommen (acht waren es zuvor am Wochenende). Die Anzahl der aktiven Fälle in der Stadt stieg auf 41 - kreisweit der höchste Wert. 199 Personen haben eine Covid-19-Infektion bereits wieder überstanden, das sind neun mehr als noch am Freitag.

Im Kreis Coesfeld seit Freitag insgesamt 71 weitere Corona-Fälle meldet. Aktiv sind momentan 263 Infektionen, 1179 Personen gelden als genesen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, die der Anzahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner angibt, kletterte auf jetzt 72,1 (Freitag: 67,1). Neben Dülmen gibt es momentan vor allem in Senden zahlreiche aktive Infektionen, nämlich 39.