Die Polizei sucht in Dülmen nach einer Autofahrerin, die eine jugendliche Radlerin erst angefahren hat und dann flüchtete. Bereits am Freitagmorgen, gegen 7.40 Uhr, kam es an der Kreuzung Elsa-Brändström-Straße/Hohe Straße zu dem Zusammenstoß.

Die 14-jährige Radfahrerin befand sich auf dem Weg zur Schule, als sie die Kreuzung überqueren wollte, so die Polizei. Zuvor hatte die Jugendliche noch kurzen Blickkontakt mit der von der Hohe Straße kommenden Autofahrerin und ging davon aus, dass diese am Stopp-Zeichen halten würde - was die Frau dann aber nicht tat.

Radfahrerin und Pkw stießen im Kreuzungsbereich zusammen, die 14-Jährige kam dabei zu Fall. Die Autofahrerin fuhr ein Stück zurück und sah zu, wie eine Freundin der Gestürzten auf die Beine half. Danach setzten beide ihre Fahrt fort, ohne weiter miteinander zu kommunizieren oder ihren Anschlusspflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Erst nach dem ersten Schreck bemerkte die Radfahrerin dann auf dem weiteren Weg zur Schule, dass ihr Bein schmerzte und ihr Fahrrad durch den Unfall beschädigt worden war. Die Polizei sucht nun nach der Unfallbeteiligten. Hinweise nimmt sie unter Tel. 02594/7930 entgegen.