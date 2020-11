Mit vor Ort war auch Paula Duske von der Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz, die die Ausgabe der Schmetterlingsflieder, Kupferfelsenbirne und der Dülmener Rose verfolgte. „Die Leute waren sehr zufrieden und die Resonanz war überwiegend positiv. Viele hatten in ihren E-Mails auch begründet, warum sie an den Bäumen interessiert sind. So wollen einige ihren Garten insektenfreundlicher umgestalten und kam unsere Aktion gerade recht.“

Paula Duske und ihre Kollegin Carolin Dietrich erarbeiten gerade ein neues Klimaschutzkonzept und da nimmt die Biodiversität einen großen Raum ein. Zu dieser Strategie gehört auch die Aktion der verschenkten Bäume, die möglichst noch in diesem Jahr fortgesetzt werden soll. „Wir denken da an Ende November oder spätestens Anfang Dezember, denn dann ist ja noch Pflanzzeit. Das lässt sich auch schnell umsetzen, denn wir haben ja alles vorbereitet.“