„Notlichter“ nennt der in Börnste ansässige Künstler und Musiker Peter Imhoff alias Baron Imhoff seine Lichtinstallation, mit der er auf die schwierige Situation von Künstlern und der Veranstaltungsbranche aufmerksam machen möchte.

Ein voller Erfolg war die Baumaktion der Stadt Dülmen, die am Samstag zuende ging. Dabei wurden an drei Tagen insgesamt 250 Bäume auf dem Gelände der Baumschule Reckmann an Gartenbesitzer verschenkt. Sie soll Ende November oder Anfang Dezember noch einmal wiederholt werden.

Im großen DZ-Interview nimmt Paulo Goncalves, Vorsitzender des Schiedsrichterkreises Ahaus/Coesfeld, unter anderem Stellung zum Mindersoll, zur Ausbildung und zu den Anfeindungen gegenüber den Unparteiischen.

Wetter:

Heute wolkig und etwas Regen, am Nachmittag Auflockerungen. Ungewöhnlich mild mit 19 bis 21 Grad, dazu frischer bis starker Südwestwind mit stürmischen Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Münsterstraße in Höhe Brücke B 474 und Abzweig Karthaus, Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz