Peter Imhoff entzündet Notlichter in Börnste

Dülmen. „Notlichter“ nennt der seit Mai in Börnste ansässige Künstler und Musiker Peter Imhoff alias Baron Imhoff seine Lichtinstallation, mit der er ein gemeinsam mit Monika Möller bewohnte Anwesen in der Bauerschaft am Samstag in einem Probelauf in rotes Licht tauchte. „Ich möchte mit dieser Aktion auf die schwierige Situation von Künstlern und der Veranstaltungsbranche aufmerksam machen.“

Von Stefan Bücker