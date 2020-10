Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Was hat ab Montag noch geöffnet? Wer muss schließen? Nachdem am Freitag die neue Corona-Schutzverordnung des Landes vorliegt, kann die Verwaltung jetzt die Auswirkungen für die städtischen Einrichtungen überblicken. So bleibt die Bücherei geöffnet, während die Musikschule schließt. Volkshochschule und Familienbildungsstätte müssen große Teile ihrer Kurse einstellen.

An ihrem letzten Arbeitstag wurde Lisa Stremlau auf besondere Weise vom Verwaltungsteam empfangen. In einem offenen Brief bedankt sie sich bei den Bürgern. Im großen DZ-Interview, das in der Samstagsausgabe zu lesen ist, lässt sie zudem ihre Amtszeit Revue passieren.

Das kürzlich fertiggestellte Kolumbarium auf dem Waldfriedhof wird am morgigen Sonntag, zu Allerheiligen, um 15 Uhr offiziell im Rahmen der Gräbersegnung feierlich eingeweiht. Rendant Günther Fehmer bittet alle Gläubigen, welche an Allerheiligen und darüber hinaus in den kommenden Tagen die Dülmener Friedhöfe besuchen, sich an die Hygieneregeln zu halten. Also eine Gesichtsmaske zu tragen und genügend Abstand zueinander einzuhalten.

Dülmen ist jetzt die Stadt mit den meisten aktiven Corona-Fällen im Kreis Coesfeld. Elf weitere Infektionen wurden am Freitag bekannt. Damit gibt es momentan 37 aktive Fälle in der Stadt.

Das Wetter und die Vandalen - gemeinsam haben sie es geschafft, die Arbeiten auf der Großbaustelle der B 474 in Welte zu verzögern. Erst zu Weihnachten soll die Bundesstraße über die neue Brücke führen. Wie die Straßen-Baustelle von oben aussieht, zeigen neue Luftaufnahmen.

Jugend 70 Merfeld wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Die Feierlichkeiten fallen corona-bedingt aus. Ob und was im nächsten Jahr stattfinden kann und wird, weiß Vorsitzender Berthold Kreuznacht nicht, der mit der Entwicklung des Vereins zufrieden ist. Auf die Historie des Vereins blickt die DZ-Sportredaktion in der Samstagsausgabe ausführlich zurück.

Wetter:

Heute zunächst bewölkt und Nieselregen, am Nachmittag auch sonnige Abschnitte. Bei Temperaturen von 15 bis 17 Grad weht schwacher bis mäßiger Südwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Münsterstraße in Höhe Brücke B 474 und Abzweig Karthaus, Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz