Wer ab Montag noch geöffnet hat - und wer nicht

Was hat ab Montag noch geöffnet? Wer muss schließen? Nachdem am Freitag die neue Corona-Schutzverordnung des Landes vorliegt, kann die Verwaltung jetzt die Auswirkungen für die städtischen Einrichtungen überblicken. Hier ist die Übersicht:

• Musikschule: Die Musikschule bleibt bis zum 30. November geschlossen. Der Unterricht findet, wo es möglich ist, online statt. Infos gibt es zu den Geschäftszeiten in den Geschäftsstellen, Tel. 02594/12460 und 02364/933444, oder per Email an musikschule@duelmen.de erfragt werden.

• Volkshochschule: Die VHS unterbricht im November alle Angebote. Ausgenommen sind nur Angebote für Deutsch als Fremdsprache, Alphabetisierungskurse, Prüfungen und Bildungsurlaube.

• Stadtbücherei/Stadtarchiv: Diese beiden Einrichtungen dürfen weiterhin öffnen. Es gelten aber die Abstands- und Hygieneregeln.

• Neue Spinnerei: Der Jugendtreff bleibt geöffnet, wobei die Gruppengröße maximal zehn Personen betragen darf. Das Fußball-Angebot fällt aus.

• Verwaltung: Besuche im Bürgerbüro und in anderen Verwaltungsstellen sind wie bisher nur nach Terminvereinbarung möglich.

• Beratungs-/Hilfsangebote: Das städtische Beratungsbüro im einsA bleibt geschlossen. Damit fallen die Sprechstunden von VdK, Beratung für Blinde und Sehbehinderte, der Senioren-Info, der Freiwilligenbörse und der Erwerbslosenberatung GEBA aus. Der ehrenamtliche Seniorenhilfsdienst Anti-Rost stellt im November sein Hilfsangebot ein. Infos: Tel. 02594/12563. Auch die Rentenberatung mit dem Versichertenältesten fällt aus.

• einsA/Familienbildungsstätte: Das Wichtigste: Die St.-Anna-Kita im einsA bleibt im November weiter offen. Ansonsten wartet die einsA-Leitung noch auf Infos vom Bistum Münster, um endgültig zu entscheiden, wie es im nächsten Monat weitergehen wird. „Hier im Haus gelten sechs verschiedene Corona-Schutzverordnungen“, weist einsA-Geschäftsführerin Cecilia Scholten auf die Problematik hin. Fest steht aber bereits, dass die Familienbildungsstätte im November ihren Kursbetrieb einstellen muss, Ausnahme ist die berufliche Bildung. Das Pfarrbüro St. Viktor bleibt geöffnet. Vermutlich werde zu den Öffnungszeiten der Kita eine Pfarrbüro-Mitarbeiterin am Info-Point zu Verfügung stehen, so Scholten.

• düb: Das Bad schließt ab Montag und konkretisiert noch einmal seine Regeln für die eigenen Kinderschwimmkurse: Die in dieser Woche gestarteten Kurse werden in den Januar 2021 verschoben. Alle Stunden, die in dieser Woche durchgeführt wurden oder noch werden, bekommen die Kursteilnehmer als Schnupperstunde geschenkt.

• Politik: Die Ratssitzung am 3. November findet statt, es gilt eine Maskenpflicht. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung per Email an ratsbuero@duelmen.de möglich.

• Kultur: Das Kulturteam hat alle Termine für November abgesagt. Damit fallen der Kulturstammtisch und die Veranstaltungen zum Volkstrauertag aus. Gestrichen sind auch die Theateraufführung „Männer wie du“ am 19. November und das Kindertheater „Weihnachtsbäckerei“ am 20. November, für beides wird ein Ersatztermin gesucht. Der Kabarettabend am 26. November entfällt. Gekaufte Karten und Abos behalten gegebenenfalls ihre Gültigkeit.

Wer Karten für abgesagte Termine gekauft hat oder an den Ersatzterminen nicht kann, erhält einen Wertgutschein bei Rückgabe der Karten. Das Kulturteam betont, dass Tickets für die genannten Veranstaltungen bis Ende 2020 erstattet werden können, eventuell wird die Frist verlängert.