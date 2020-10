„Danke, Chefin!“ Mit diesem Transparent bedankten sich die Rathaus-Mitarbeiter bei der scheidenden Bürgermeisterin Lisa Stremlau

„Die Gesellschafter haben sich in den 80er-Jahren sehr viel Mühe gegeben, sich enger aneinander zu ketten als so manches Ehepaar.“ Fachanwalt Martin Brück von Oertzen über die komplizierte Eigentümerstruktur bei den Stadtwerken Dülmen

„Dienstags ist immer Muttertag.“ Dr. Bernhard Kewitz kocht für seine 96-jährige Mutter - und bringt ihr immer dienstags Essen für eine Woche vorbei

„Da habe ich genau all das durchgemacht, was ihr gerade durchmacht - nur ohne Maske.“ Model Alex Veit kehrte an seine alte Schule zurück und gab im Literaturkurs an den Privaten Gymnasien Schloss Buldern Catwalk-Training

„Bis Weihnachten habe ich komplett graue Haare auf meinem Kopf.“ Saredin El Khodary, Trainer der Sportfreunde Merfeld II, macht sich nach dem 4:3 und dem letzten Tabellenplatz so langsam Sorgen um seine Frisur

„Das Bild von der Christuskirche hätte auch im Kölner Dom entstehen können.“ Fotograf Rolf Ebert über den Eindruck, den seine experimentellen Langzeitbelichtungen hervorrufen