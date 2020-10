Das Freizeitbad düb schließt ab Montag, 2. November, seine Türen für den öffentlichen Schwimm-und Badebetrieb. Wegen der neuen Corona-Regeln bleibt das Bad zunächst bis Ende November dicht.

Die Öffnung von Schwimm-und Spaßbädern wird aufgrund der Verordnung vorübergehend untersagt. Das düb bittet, aktuelle Anfragen via Mail an info@dueb.dezu richten. Telefonisch ist das Team während eingeschränkter Geschäftszeiten von montags bis freitags 8 bis 12 Uhr unter Tel. 02594/91490 zu erreichen. Infos gibt es zudem auf der Homepage .

So sind die Regelungen für die Schwimmkurse

Am kommenden Wochenende, 31. Oktober und 1. November, ist das düb noch wie gewohnt geöffnet. Die gerade in dieser Woche gestarteten, eigenen Kinderschwimmkurse werden in den Januar 2021 verschoben. Alle Kursstunden, die in dieser Woche durchgeführt wurden oder noch werden, bekommen die Kursteilnehmer als „Schnupperstunde“ geschenkt, betont das Bad in einer Mitteilung am Freitag.