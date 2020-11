Das müssen Sie wissen:

Ein Brückenneubau mit nur 40 Tagen Vollsperrung: Das ist rekordverdächtig und bislang auch noch nicht Europa durchgeführt worden. Vorteil des Verfahrens ist, dass nur eine einzige Vollsperrung der Bahngleise notwendig wird - und die Bundesstraße 474 zwischen Münsterstraße und Ostdamm bald wieder freigegeben sein wird.

25.000 Euro Bußgeld drohen dem Initiator des Bürgerkomitees „Stadtwerke in Bürgerhand“ Wolfgang Schreiber. Der Vorwurf: Verstöße gegen Hygieneauflagen während eines Treffens.

Das vorweihnachtliche Ambiente in Dülmen soll in diesem Jahr nicht komplett fehlen - trotz Ausfall des Dülmener Winters. So wird es wieder die weihnachtliche Beleuchtung in der Innenstadt geben.

31 Jahre Mauerfall. Der Neu-Dülmener Jürgen Krahn erzählt seine ganz persönliche Geschichte, die er während des DDR-Regimes erlebte.

Fast planmäßig schreiten die Bauarbeiten für das neue Clubheim der DJK Rödder voran. „Wir sind im Fahrwasser“, sagt DJK-Vorsitzender Andre Schürmann. Das betrifft sowohl die Finanzierung als auch die eigentlichen Bauarbeiten.

Wetter:

Heute nach Nebelauflösung gebietsweise sonnig. Gegen Abend stark bewölkt, aber trocken bei 13 bis 15 Grad. Schwacher Wind aus Süd bis Ost.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute auf der K 12 in Rorup.

Die B 474 ist zwischen Ostdamm und L 551 komplett gesperrt werden Brückenarbeiten, Umleitungen sind ausgeschildert.

Weitere Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz