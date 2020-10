Am Mittwoch meldet der Kreis Coesfeld 16 neue Corona-Fälle, zwei mehr als am Vortag. Akute Infektionen gibt es 174, elf weniger als am Mittwoch. Dafür gelten 27 weitere Personen wieder als Genesen.

Für Dülmen meldete das Kreisgesundheitsamt eine weitere Infektion, insgesamt sind in der Stadt jetzt 212 Personen an Covid-19 erkrankt. Zwei Infizierte sind wieder genesen, daher sank die Anzahl der akiven Fälle um einen auf nunmehr 17.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der die Anzahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner angibt, betrug am Mittwoch für den Kreis Coesfeld 60,7 (Vortag: 60,3).