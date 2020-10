Dülmen. Dülmen Marketing hat in Kooperation mit der Viktor-Kaufmannschaft ein Elektroauto, den BMW i4, speziell für den Lieferservice angeschafft. Bezahlte Aushilfen bringen nun die Waren, die die Dülmener im hiesigen Einzelhandel bestellt haben, bis an die Haustür - und zwar noch am gleichen Tag

Von Beena Shaikh