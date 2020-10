Mit Messerstichen gegen 17.25 Uhr ist am Montagabend eine 29 Jahre alte Frau am Kreuzweg in Dülmen schwer verletzt worden. Dringend tatverdächtig ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 29-jähriger Mann aus Hamm, der mit dem Opfer vor einiger Zeit eine Beziehung geführt haben soll.

Zur Klärung der Tat ist beim Polizeipräsidium Münster einer Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Dirk Bommert im Einsatz. „Wir fahnden seit gestern Abend nach dem Beschuldigten, konnten ihn bislang jedoch nicht festnehmen“, erläutert der Leiter der Mordkommission Dirk Bommert.

Opfer an der Haustür aufgelauert

„Ersten Ermittlungen zufolge soll er seinem Opfer, im Beisein ihrer Mutter, vor der Haustür aufgelauert und sie im Anschluss mit mehreren Messerstichen so schwer verletzt haben, dass sie zunächst in Lebensgefahr schwebte. Danach soll er vom Tatort geflüchtet sein“, so Bommert weiter.

Sofort alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Staatsanwaltschaft will heute Haftbefehl beantragen

„Warum der Mann sein Opfer mit dem Messer attackiert hat, ist noch unklar, die Ermittlungen stehen ganz am Anfang“, betont Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Die Staatsanwaltschaft Münster wird noch heute beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung gegen den 29-jährigen Beschuldigten beantragen.“

Mutter des Opfers ebenfalls verletzt

Auch die Mutter des Opfers wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die 29-Jährige schwebt aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.