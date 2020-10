Noch wenige Tage können die Schwimmer das Freiluft-Sportbecken des Freizeitbades düb nutzen. Ab dem kommenden Donnerstag, 29. Oktober, bleibt der Freibadbereich für den Rest des Jahres geschlossen, teilte das Bad am Montag mit.

So ganz auf das Freiluft-Schwimmen verzichten müssen die Dülmener aber selbst in der kalten Jahreszeit nicht: Weiterhin geöffnet bleiben Erlebnis-Becken außen mit der Breitrutsche sowie das Sole-Becken im Außenbereich. Daneben erinnert das düb an sein Frühschwimmangebot dienstags bis freitags von 6.30 bis um 8 Uhr.

Infos unter Tel. 02594 /91490 und www.dueb.de.