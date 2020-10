Wohnung war nicht mehr bezahlbar

Ein Besuch der DZ auf dem Stellplatz am Hüttendyk zeigt: Hier ist selbst an einem regnerischen Herbsttag einiges los. Rettungsschwimmer Tillmann S. aus Schwäbisch Hall gab vor eineinhalb Jahren seine für ihn nicht mehr bezahlbare Wohnung in Stuttgart auf und lebt seither mit Freundin und Hund Kiko in einem 40 Jahre alten und 60 PS starken Mercedes 207D. Eine spannende Reise über 10.000 Kilometer hat das Trio zuletzt nach Spanien, Marokko und Portugal geführt.

Einkauf im Baumarkt

Auf der Suche nach einem kostenfreien Stellplatz seien sie jetzt am Hüttendyk gelandet. Natürlich kauften sie um die Ecke die Lebensmittel und gingen mitunter in den nahen Imbiss. Aber auch den Baumarkt hatten sie für sich entdeckt. „Wir hatten in unserer Wohnung so einiges zu renovieren, mussten die Dusche erneuern und tapezieren.“

Stammgäste in Hausdülmen

Aus einstigen Besuchern des Stellplatzes am Silbersee II, die sich anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2006 zusammengefunden haben, sind heute Stammgäste des Hausdülmener Stellplatzes geworden. Die eingefleischte Clique aus dem Ruhrgebiet trifft sich seit der Schließung des Halterner Platzes Wochenende für Wochenende am Sportplatz.

Öfter mal essen gehen

„Wir sind fast an jedem Wochenende mit den Rädern unterwegs, gehen auch mal shoppen und oft essen.“ Gut umsorgt würden sie von Jörg, dem „liebenswerten Wirt aus der Sportschänke“.