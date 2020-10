Hier kam es an der Baustelle, wo der Verkehr durch eine Baustellenampel geregelt wird, in den Abendstunden zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei befuhr eine 77-jährige Dülmenerin mit ihrem Auto von Dülmen in Richtung Buldern. Ein 61-jähriger Billerbecker fuhr über die B 474n, aus Richtung Lüdinghausen kommend, in Fahrtrichtung der L 551. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Dülmenerin schwer verletzt.