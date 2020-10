Die Kinder im afrikanischen Malawi haben die Schüler des Clemens-Brentano-Gymnasiums schon öfter im Blick gehabt. Mit ihrer Schulrucksackaktion haben sie die Organisation „Mary‘s Meals“ unterstützt und auch jetzt sind sie wieder aktiv.

Am Dienstag, 27. Oktober, wird am Clemens-Brentano-Gymnasium wieder für „Mary’s Meals“ gesammelt. Das Dülmener Gymnasium unterstützt die Organisation, die Kindern in Not in 19 Ländern dieser Welt den Schulbesuch ermöglicht, schon lange im Rahmen des Rucksackprojekts.

Den Kindern eine Chance auf Bildung zu geben, ist das große Ziel von „Mary‘s Meals“. Doch: „Ohne Papier und Stift lernt ein Kind nicht schreiben“, betont die Organisation auf ihrer Homepage. Und vielen Kindern, die das Schulspeisungsprogramm erhalten, mangelt es an diesen grundlegenden Utensilien, die für sie in ihrem Heimatland unerschwinglich sind.

Sammlung am 27. Oktober

Die Dülmener Schüler packen und schenken Kindern in Malawi eine Schultasche und erleichtern ihnen damit den Schulbesuch. Am Dienstag, sammeln sie von 13.15 bis 16.15 Uhr am Gymnasium die gebrauchten Schultaschen im Raum 0.40.

Diese müssen enthalten: Mäppchen, Anspitzer, Radiergummi, Lineal, zwei bis drei Kugelschreiber, zwei bis drei Bleistifte, zwei bis drei Hefte, Filzstifte oder Buntstifte, einen kleinen Ball, Esslöffel, ein Stück Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Handtuch, Kleiderset, Schuhe. Alles – bis auf die Hygieneartikel und Hefte – darf gebraucht sein, informiert die Schule. Das Projekt soll nicht mit großen Kosten verbunden sein.

Die Rucksäcke werden in drei großen Lagerräumen gesammelt, anschließend verladen und verschifft. Die Kosten hierfür trägt die Hilfsorganisation Mary’s Meals.