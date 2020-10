Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld ist am Mittwoch leicht gesunken, er liegt jetzt bei 33,1. Warum dieser Wert so wichtig ist und was passiert, sollte er über 35 klettern, lesen Sie in der aktuellen DZ-Ausgabe. Für Dülmen wurde am Mittwoch ein neuer Corona-Fall gemeldet, kreisweit sind es 15.

Der Andheri-Trödelmarkt im Keller der alten Paul-Gerhardt-Schule bleibt in Pandemiezeiten geschlossen. Aber einen Lichtblick gibt es: Im einsA können einzelne Stücke zusammen mit schönen Möbeln aus dem Lager des Sozialkaufhauses MuM-24 präsentiert werden. Und auch andere Organisationen sind sehr froh über die Möglichkeit, im einsA Möbel auszustellen - etwa das Sozialkaufhaus MuM-24

Von Ostern bis Oktober nutzen Vielfahrer meist ihre Sommerreifen. Aktuell herrscht Hochsaison in den Fachwerkstätten, um die Winterreifen aufziehen zu lassen. Bei Autofahrern mit geringer Fahrleistung werden dagegen Ganzjahresreifen immer beliebter, wie eine Rundfrage in Werkstätten ergab.

Vorsicht, Telefon-Betrüger: Am Dienstag registrierte die Polizei erneut eine ganze Reihe von Anrufen von Trickbetrügern in Dülmen. 26 Mal riefen die Betrüger an - jedes Mal mit dem gleichen Ergebnis. Denn glücklicherweise fiel niemand auf die Masche der Betrüger rein.

Die Sperrung dauerte nur wenige Stunden, und dann stand fest: Der Zustand des Lüdinghauser Tores hat sich in den vergangenen drei Jahren nicht verschlechtert. Am Mittwoch musste sich Dülmens Wahrzeichen einer Bauwerksprüfung unterziehen.

Die Baumaßnahmen am Wido im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ sind beim SV Vorwärts Hiddingsel abgeschlossen. 238 Meter Zaun wurden ersetzt, zudem wurde energiesparendes LED-Flutlicht installiert.

Wetter:

Vormittags ein Mix aus Sonne und Wolken mit wenig Schauern, ab dem Nachmittag zieht mehr Regen auf bei 18 bis 20 Grad. Mäßiger Südwestwind, örtlich Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Münsterstraße/Brücke über die B474, Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz