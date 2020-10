Dülmen. Vorsicht, Telefon-Betrüger: Am Dienstag registrierte die Polizei erneut eine ganze Reihe von Anrufen von Trickbetrügern in Dülmen. 26 Mal riefen die Betrüger an - jedes Mal mit dem gleichen Ergebnis.

Von Dülmener Zeitung