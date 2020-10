Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Am Dülmener Bahnhof rücken demnächst wieder die Experten vom Kampfmittelräumdienst an, die Blindgänger-Suche geht hier weiter. Auch sonst laufen die Arbeiten, so wurde der alte Keller des Empfangsgebäudes mittlerweile verfüllt. Wie sonst der Stand der Arbeiten ist, das lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

Es bleibt bei acht aktuellen Infektionen: Keine neuen Corona-Fälle meldete der Kreis Coesfeld am Dienstag für Dülmen. Damit haben sich weiterhin 197 Personen hier mit dem Virus infiziert.

Dülmen ist eine Pendlerstadt: Jeder Zweite arbeitet nicht innerhalb des Stadtgebietes. Das zeigen die neuen Statistik-Zahlen des Landes. Die zeigen auch: Die Zahl der Einpendler bleibt relativ niedrig.

Lioba Krüger-Rosenke ist die neue Leiterin der Sucht- und Drogenberatung der AWO in Dülmen. Sie spricht über ihre ersten Monate im Amt, die wegen Corona aufregend und herausfordernd gewesen seien. Und sie erzählt, wie sich das Verhalten von Abhängigen in Pandemiezeiten verändert. Den Bericht finden Sie in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Telefon-Betrüger haben zu Wochenbeginn in Dülmen zugeschlagen: Gleich eine ganze Anrufen meldet die Polizei. Die Betrüger gaben sich dabei am Telefon als falsche Polizisten aus. Die gute Nachricht: Niemand ist auf diese Masche hereingefallen.

Gute Nachrichten für Radfahrer aus Buldern: Die Bauarbeiten für den neuen Radweg und Überquerungshilfe an der Kreisstraße 13 zwischen L 551 und Lütke Feld sind nach etwa neun Wochen Bauzeit soweit fortgeschritten, dass der Radweg am heutigen Mittwoch, 21. Oktober, im Laufe des Nachmittags für den Verkehr freigegeben werden kann.

Ein technischer Defekt war Schuld: Die Polizei hat jetzt den Grund für den Großbrand auf dem Hof Kettermann in Welte mitgeteilt. Im Rahmen der Ermittlungen an der Brandstelle sei jetzt ein technischer Defekt als Ursache festgestellt worden.

Bei der ersten Pickleball-Meisterschaft in Gelsenkirchen haben sich gleich sechs Spieler vom TV Dülmen mit ihren Partnern einen Platz auf dem Treppchen gesichert und so schöne Erfolge gefeiert. Gespielt wurde in drei Hallen gleichzeitig.

Wetter:

Vormittags zunächst viele Wolken und etwas regen, später lockert es auf bei milden 19 bis 21 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen aus Süd.

Verkehr:

Die Kreispolizeibehörde blitzt heute auf der K 12 in Rorup.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreisverkehr am Quellberg, Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz