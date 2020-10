Keine vier Wochen ist es her, dass Betrüger in Dülmen telefonisch ihre potenziellen Opfer um ihr Erspartes bringen wollten (DZ berichtete). Am Montag ging erneut eine Anrufwelle durch die Stadt.

Rund 20 Mal versuchten es Unbekannte als falsche Polizisten.Stand jetzt seien sie dabei erfolglos gewesen, meldet die Polizei am Dienstag - keiner fiel auf den Trick der Anrufer rein.

Keiner fällt auf die Betrüger rein

Diese erzählten die altbekannte Geschichte von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Wie es zu der Masche gehört, wollten die Betrüger den Angerufenen auch hier weiß machen, dass diese auf einer Liste des nicht existenten Täters stehen würden.

„Alle verhielten sich vorbildlich, gaben keine Daten preis und riefen die echte Polizei“, lobte ein Sprecher. Seit dem Dienstagmorgen verzeichnet die Polizei erneut vereinzelte betrügerische Anrufe in Dülmen.

Diese Tipps hat die Polizei

„Die echte Polizei ruft nicht an, um sich nach Geld und Wertgegenständen zu erkundigen“, betont daher nochmals ein Sprecher. Erfundene Einbrüche in der Nachbarschaft seien eine Masche, um nach Vermögensverhältnissen zu fragen.

Wichtig zudem: „Die Polizei vereinbart keine Treffpunkte zur Übergabe von Geld und Wertgegenständen und ruft nie unter der 110 an.“ Wer von den falschen Polizisten angerufen werde, sollte auflegen - und die echte Polizei informieren.