Nach Großbrand in Welte:

Dülmen. Sachverständige haben jetzt die Ursache für den Großbrand in der Nacht zum Samstag in Welte festgestellt. Im Rahmen der Ermittlungen an der Brandstelle wurde jetzt ein technischer Defekt als Ursache festgestellt. Details wollte die Pressestelle der Kreispolizeibehörde allerdings nicht nennen.