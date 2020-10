Café Knacks repariert wieder

„Unser Angebot wurde in der Vergangenheit immer gut angenommen und von daher ist es schon schade, dass es so lange auf Eis lag.“ Jetzt haben sich die Ehrenamtlichen über ihre WhatsApp-Gruppe über die Modalitäten ausgetauscht, unter denen das Café Knacks im November wieder öffnen kann. „Wir müssen noch sehen, ob wir dann auch wieder Kaffee und Kuchen anbieten können.“ Sollten die aktuellen Entwicklungen bei Corona dies nicht erlauben, so würden auch die vielen sozialen Kontakte wegfallen, die während der Reparatur gepflegt wurden.

Hilfe und Termine

Ehrenamtliche Fachleute helfen in den Bereichen Elektro und Textilarbeiten, repariert werden an den Samstagen auch Kleinmöbel. Das Team ist auch während der Zwangspause durch Corona und Umzug zusammen geblieben, „aber natürlich freuen wir und über weitere Unterstützung.“

Die nächsten Termine: Samstag 14. November und 5. Dezember jeweils in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr im einsA. Vom kommenden Jahr an soll das Café Knacks dann wieder an jedem ersten Samstag im Monat geöffnet sein. Kontakt per E-Mail unter cafeknacksduelmen@web.de