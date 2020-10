Das große Bild auf der Wand an der Jugendeinrichtung Neue Spinnerei greift Elemente aus der Umgebung auf und bannt sie mit Spraydose auf die "Leinwand". Die aus hartem Beton und ziemlich groß ist. So ist auf dem Wandgemälde etea die Kirche Heilig Kreuz zu sehen, die Neue Spinnerei oder eben eine Mauer. Witzig. Das Fahrrad davor steht nur zufällig dort. Passt sich aber perfekt in das Bild ein. Am besten mal vorbeigehen und schauen, was die Jugendlichen dort unter professioneller Anleitung gesprayt haben. Es lohnt sich.