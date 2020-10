Das Theologische Bildungswerk steht in diesem Jahr unter dem Thema "Zeitenwende". Dabei geht es um verschiedene Arbeitsfelder des Synodalen Wegs. Dorothea Sattler wollte zum Thema "Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche" referieren.

Der Vortragsabend soll im Frühjahr nachgeholt werden, so die Veranstalter. Die nächste Veranstaltung beim Theologischen Bildungswerk ist somit der Vortrag von Professor Dr. Thomas Söding. Er spricht am 17. November zum Thema "Glaube - Freiheit - Verantwortung: Schlüsselbegriffe in Wendezeiten".