Das müssen Sie wissen:

Die neu gewählten Stadtverordneten sind noch nicht im Rat zusammengekommen und der neue Bürgermeister ist noch nicht im Amt. Und auch das Rechtsgutachten, das die Stadt bezüglich der Stadtwerke in Auftrag gegeben hat, liegt noch nicht vor. Das selbst ernannte „Komitee Dülmener Stadtwerke in Bürgerhand“ will gar nicht erst abwarten, wie sich die neu gewählte Kommunalpolitik bezüglich der zukünftigen Ausrichtung der Stadtwerke positioniert. Es will die Umwandlung der Stadtwerke in eine Genossenschaft politisch erzwingen.

Statt schnurgerade fließt der Kannebrocksbach in Merfeld an der Brücke Horstweg jetzt in sanften Schwingungen. Der Bereich wird aktuell renaturiert, Flora und Fauna sollen sich hier frei entwickeln können, der Mensch ist nur noch Beobachter.

Wörter wie "cool" und "krass" kennt jeder. "Lost" ist das Jugendwort des Jahres, das kennt aber noch lange nicht jeder. Sandra Feldhaus, Stadtjugendpflegerin und Leiterin der städtischen Jugendeinrichtung Neue Spinnerei, hat im DZ-Gespräch erklärt, warum sie es wichtig findet, dass das Jugendwort des Jahres gekürt wird.

Wetter:

Nach trübem Beginn gegen Mittag Auflockerungen und zeitweise sonnig. Temperaturen um 11 bis 12 Grad und dazu schwacher Nord- bis Nordostwind.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Einmündung Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz