Insgesamt etwa 100.000 Euro hat eine Frau an sogenannte Love-Scammer verloren. Das Geld übergab sie unbekannten Männern in mehren Teilen, unter anderem traf sie sich mit ihnen in Dülmen. Für die Frau stand fest: Das Geld ist für ihren Geliebten bestimmt, der ihre Hilfe braucht. Doch es ging nie um Liebe.

Jeder kann betroffen sein

Die Frau ist auf eine moderne Betrugsmasche, Love-Scam (Englisch für „Liebesbetrug“) hereingefallen. „Es kann jeden treffen“, versichert Polizeisprecherin Britta Venker. Gefälschte Profile in Singlebörsen werden dazu benutzt, den Opfern Liebe und Zuneigung vorzugaukeln. Das Ziel: Die Täter wollen möglichst viel Geld.

Diese Masche der Love-Scammer sei für den Kreis nicht alltäglich, betont Venker. Und sie fügt hinzu: Das Thema sei sehr schambehaftet. Weitere Infos gibt es uter: www.polizei-beratung.de