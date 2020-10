Am Samstagmorgen, 7 Uhr, bemerkte, so die Polizei in einer Mitteilung, ein Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma am Wierlings Kamp im Dernekamp, dass unbekannte Personen sich durch einen Zaun Zutritt auf das Gelände der Firma verschafft hatten. Sie hatten verschiedene Werkzeuge entwendet.

Hinweise erbittet die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594-7930.