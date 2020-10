Damit, erklärt Superintendent Joachim Anicker im DZ-Gespräch, habe der Kirchenkreis keine Wahl gehabt, und musste reagieren. „Das hatten wir aber im Vorfeld auch so mit unserer Angestellten abgesprochen.“ Der Erzieherin wird vorgeworfen, sich in mehreren Fällen an ihren Schützlingen vergangen zu haben. Alle diese mutmaßlichen Ereignisse sollen sich vor mehr als acht Jahren zugetragen haben, auch bei den neuen Beschuldigungen geht es nicht um aktuellere Fälle.