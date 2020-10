Ganze drei Filme am Stück schaut Holtkamp oft an einem Tag. Das macht er nicht in seiner Freizeit, sondern als Prüfer in der Kinoauswertung der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK). Seit 18 Jahren sitzt der Pädagoge und Erziehungswissenschaftler schon in der Kommission. „Berufen wurde ich für die Deutsche Bischofskonferenz.“

Drei Filme in sieben Stunden

Etwa eine Woche lang dauert Holtkamps „Dienst“, bei dem er täglich sieben Stunden Filme und Trailer schaut und bewertet, die es später im Kino und auf DVD zu sehen gibt. Und das nicht irgendwo, sondern in einem richtigen Kinosaal. „Das hat natürlich eine ganz andere Atmosphäre als das Wohnzimmer zu Hause“, erklärt der 57-Jährige, der hauptberuflich die Abteilung Beratung, Erziehung und Familie beim Caritasverband für das Bistum Essen leitet.

Filme, die nur im Fernsehen oder bei Streamingdiensten zu sehen sein werden, werden nicht von dem fünfköpfigen Team um Holtkamp bewertet. Dafür gibt es eine eigene Bewertung der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF).

Jugendschutz steht an oberster Stelle

„Wie ein Film bewertet wird, hängt nicht davon ab, wie gut er gemacht ist“, stellt Holtkamp klar. „Sondern davon, wie pädagogisch wertvoll er ist. Der Kinder- und Jugendschutz steht an oberster Stelle.“ Wird eine Handlung gezeigt, die nicht aufgelöst wird, könnte dies überfordern. „Ein gutes Beispiel für solche Handlungen sind Märchen.“

Die Erzählungen sind oft dunkel und grausam und doch können Kinder damit umgehen. „Das liegt daran, dass diese Geschichten meist positiv ausgehen. Außerdem ist die Hauptfigur nie allein, es wird sich um die gekümmert.“ Holtkamp empfiehlt Eltern, Filme mit ihren Kindern gemeinsam zu schauen oder diese vorher zu prüfen. Eine engmaschigere Kontrolle gibt es von der Katholischen Filmkommission: www.filmdienst.de

