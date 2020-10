Zwei große Parkplätze an der Borkener Straße stehen kostenlos zur Verfügung. Und sind regelmäßig voll. Nicht nur mit Pkw. Mietfahrzeuge, Wohmobile, Lastwagen und herrenlose Anhänger nehmen hier zusätzlich den ohnehin knappen Parkraum für sich in Anspruch. Ärgerlich für die Pendler. Aber auch eine Ordnungswidrigkeit?

Alle dürfen parken

„Es gibt keine einschränkenden Regelungen zu Wohnmobilen oder von Lkw auf den kostenfreien Parkplätzen „Am Wasserturm“ bzw. vormals Mesem an der Borkener Straße“, erklärt Stadtsprecherin Nina Wischeloh auf DZ-Anfrage. Alle zum Straßenverkehr zugelassenen motorisierten Fahrzeuge dürften dort parken. Und zwar ohne jede Zeiteinschränkung.

Manch ein findiger Unternehmer spart sich auch die Werbekosten, indem er einfach einen mit Firmenwerbung bedruckten Anhänger an der Straße abstellt. „Bei den zugelassenen Anhängern verhält es sich so, dass diese 14 Tage an einer Stelle auch ohne Zugmaschine abgestellt werden dürfen. Danach müssen sie bewegt werden“, erläutert Wischeloh die Rechtslage.