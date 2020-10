Das müssen Sie wissen:

Die kostenfreien citynahen Parkplätze sind nicht nur bei Pendlern beliebt: Auch Mietfahrzeuge, Wohnmobile, Lastwagen und herrenlose Anhänger werden dort abgestellt. Das ist nicht verboten, einschränkende Regelungen gibt es nicht.

Ganze drei Filme am Stück schaut Jürgen Holtkamp oft an einem Tag. Das macht er nicht in seiner Freizeit, sondern als Prüfer in der Kinoauswertung der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK). Wie ein Film bewertet wird, hängt davon ab, wie pädagogisch wertvoll er ist.

Marie Fuhr kann mit erst 23 Jahren auf eine Reihe von politischen Aktivitäten schauen. Schülervertretung, Hochschul- und Kommunalpolitik. In drei VHS-Workshops möchte sie nun jungen Menschen den Weg in die Kommunalpolitik weisen.

Hannes Böhnlein steht dem TT-Landesligisten Jugend 70 Merfeld wieder zur Verfügung. Die Merfelder feiern am Samstag Saison-Heimspielpremiere und treffen dabei auf die Zweitvertretung des SC Union 08 Lüdinghausen.

Termine:

Die Bürgerstiftung verkauft ab heute ihre Kalender auf dem Wochenmarkt.

Wetter:

Nach Wolkenauflösung zunächst sonnig und nur einzelne kurze Schauer. Temperaturen bei 15 bis 16 Grad, dazu schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Einmündung L 551/K 13 (Abzweig Karthaus) in Weddern, Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz