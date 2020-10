Nach dem Aufhebeln der Eingangstür betraten die Einbrecher ein Geschäft an der Weseler Straße. Sie nahmen Bargeld mit. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Dienstag und 11 Uhr am Mittwoch.

Die Tatzeiten passen auch zu einem versuchten Einbruch in ein anderes Geschäft an der Weseler Straße, den die Polizei bereits am Mittwoch veröffentlichte. Zwischen 18 Uhr am Dienstag und 8.30 Uhr am Mittwoch wollten sie die Tür aufhebeln. Die Polizei hält in allen Fällen einen Zusammenhang für möglich und bittet Zeugen, sich unter Tel. 02594/7930 zu melden.