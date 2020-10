Das müssen Sie wissen:

Die Christophorus-Kliniken spenden ausgediente Textilien für die medizinische Versorgung in Ghana. Bestimmt ist die Kleidung für ein Krankenhaus in, welches Ende 2021 in Betrieb gehen soll.

Die FDP bemängelt den Zustand des Radweges zwischen Dülmen und Merfeld. Schon mehrfach ist der Radweg ausgebessert worden. Trotzdem ist er in keinem guten Zustand, bemängelt nun die FDP und wünscht sich eine Sanierung.

Der Herbst ist da und die Fahrradsaison ist beendet. Dülmens Zweiradhändler sind trotz Lockdwon zufrieden, denn das Fahrradfahren kann perfekt mit dem Erkunden der Heimat verbunden werden. Und vor allem eins haben die Händler in diesem Jahr dafür besonders gut verkauft: E-Bikes und Pedelecs.

Der Termin für die offizielle Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Firma Küchen Braun ist nun bekannt. Zudem wird es einen großen Räumungsverkauf geben.

Wetter:

Stark bewölkt oder leichter Regen, gegen Nachmittag auch Schauer. Temperaturen bei 15 bis16 Grad, dazu weht frischer Südwestwind.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Einmündung L 551/K 13 (Abzweig Karthaus) in Weddern, Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz