Bei allen schlechten Nachrichten um die Insolvenz von Küchen Braun, gibt es aktuell auch eine gute Nachricht: „Das Insolvenzverfahren wird am ersten November eröffnet“, berichtet Insolvenzverwalter Ulrich Zerrath auf DZ-Anfrage. Und das bedeutet für die rund 100 Gläubiger: „Es ist im Unternehmen noch genügend Masse für ein Insolvenzverfahren vorhanden.“

Der Räumungsverkauf startet am Samstag, 10. Oktober. Alles, was an Möbeln und Küchen sowie Accessoires in Lager und Geschäft noch zu haben ist, wird aufgrund der Geschäftsaufgabe abverkauft. Geplant ist nach derzeitigem Stand noch ein zweiter Verkaufstermin am 16. und 17. Oktober. Zum Ende des Monats ist der Pachtvertrag aufgelöst. „Die Verteilung ist rechtlich eindeutig geregelt. Jeder Gläubiger bekommt genau dieselbe Quote auf seine ausstehende Forderung ausgezahlt“, versichert Zerrath.