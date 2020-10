Die Bauarbeiten in Dülmens Innenstadt gehen weiter. Die komplette Straßenoberfläche am Westring wird saniert. Für Autofahrer ist die Straße schon seit einigen Wochen gesperrt, nun können auch Fußgänger nicht mehr ungehindert von der Tibergasse in Richtung Stadtquartier gehen.

Um den Westring passieren zu können, müssen Fußgänger einen Umweg über die Borkener Straße oder durch die Passage bei Greiving in Kauf nehmen. Schilder am Eingang der Tibergasse weisen auf die vorrübergehende Sackgasse hin. Allerdings hängen diese so hoch, dass sie von Fußgängern leicht übersehen werden können.