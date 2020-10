Die Stadt Dülmen weist darauf hin, dass es im Zeitraum vom 8. Oktober bis voraussichtlich zum Jahresende im Bereich Hiddingseler Straße / „Auf dem Bleck“ zu verschiedenen verkehrstechnischen Einschränkungen kommen wird.

Ampelregelung auf Hiddingseler Straße

Die Hiddingseler Straße wird in der Zeit 8. bis 30. Oktober im Kreuzungsbereich Hiddingseler Straße / Wierlings Esch / Auf dem Bleck halbseitig gesperrt. Eine Ampelanlage zur Regelung des Verkehrs (Kraftfahrzeuge, Rad- und Fußverkehr) während dieser Zeit wird eingerichtet. Die Hiddingseler Straße wird aber in beiden Fahrtrichtungen befahrbar bleiben. Auch die Ein- und Ausfahrt in das Gewerbegebiet „Dernekamp“ bleibt möglich.

Vollsperrung für einen Tag

Am 14. Oktober erfolgt für einen Tag eine Vollsperrung des Kreuzungsbereichs Hiddingseler Straße / Wierlings Esch / Auf dem Bleck. Mit Hilfe eines Autokrans wird an diesem Tag dort ein Schachtbauwerk für die Kanalisation gesetzt. Umleitungen in die Gewerbegebiete „Dernekamp“ und „Industriestraße“ sind über die Bundesstraße 474 und die Lüdinghauser Straße (K 27) ausgeschildert.

Umweg über die Rosenstraße

Die Straße „Auf dem Bleck“ wird auf dem Abschnitt von der Hiddingseler Straße bis zum Haus Nummer 45 ab dem 8.10. bis zum Jahresende gesperrt. Die Zuwegung in die Wohngebiete östlich der Hiddingseler Straße (Blumensiedlung) kann in dieser Zeit nur über die Rosenstraße erfolgen.

Bebauung ab 2021

Im Anschluss an die Erschließungsarbeiten können ab Anfang 2021 die Grundstücke entlang der Straße „Auf dem Bleck“ bebaut werden. Wann der Straßenendausbau auf dem Teilstück von der Hiddingseler Straße bis zum bereits fertiggestellten Wohngebiet erfolgen wird, ist abhängig vom Baufortschritt der Hochbaumaßnahmen durch die privaten Bauherren und daher nach Auskunft der Stadt Dülmen momentan noch nicht absehbar.