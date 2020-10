Spaßbad eröffnete in traurigen Zeiten

Auch im für rund zehn Millionen Euro kernsanierten Spaßbad schlug die Corona-Krise voll durch. Aktuell dürfen maximal 500 Badegäste hinein, Platz wäre hingegen für rund 1200. Genau so viele Spinde gibt es nämlich im düb.

Bad öffnete erst Ende Juni

Die Pandemie verzögerte die zuvor bereits mehrfach verschobene Eröffnung nochmal deutlich: Eine Woche vor der geplanten Eröffnung im März mussten sämtliche Freizeitbäder in NRW schließen. Erst am 20. Juni konnte der Badebetrieb in der neuen Johnny Düb-Welt endlich losgehen.

Nicht ganz unzufrieden

Dennoch ist Bergmann mit der Besucherfrequenz seither nicht völlig unzufrieden: „Wir hatten seit der Eröffnung rund 20.000 Gäste im Monat, das entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2015, 16 und 17.“ Für ihn steht außer Frage: Ohne das Virus wären es deutlich mehr gewesen. „Wir haben ja bisher noch gar keine überregionale Werbung gemacht. Zum Beispiel auch nicht in Münster. Denn wir wollten hier auch keine enttäuschten Besucher vor einem geschlossenen Bad stehen haben.“

Eine finanzielle Prognose für 2020 gibt der Geschäftsführer derzeit nicht ab. Im Juni war er noch von 2,5 Millionen Euro Defizit ausgegangen. Doch da niemand sagen kann, wie sich die Corona-Pandemie bis Jahresende auf die düb-Einnahmen auswirkt, ist diese Zahl aktuell nicht belastbar.