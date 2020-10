So war das also: Lockdown zum Nachblättern

Puppen sind auch nur Menschen

Der Anstoß zur Zusammenarbeit während des Lockdowns kam von der Dülmener Zeitung, unterstreicht Klaus Menning von Hille Puppille im Gespräch. Er und seine Frau Hille Menning entwickelten dann die konkrete Idee: Sie wollten in mehrteiligen Fotoserien zeigen, wie ihre bekannten Puppen durch die Pandemie-Zeit kommen. Für die DZ-Leser amüsant anzusehen und zugleich ein Trost in den für alle schwierigen Corona-Zeiten.

Dülmener können mitmachen

Das (Leser-)Echo auf das Projekt - die Fotos erschienen jeweils in der Samstagsausgabe der DZ - so positiv, dass sich die Mennings entschlossen, aus der PiQ-Serie ein Buch zu machen. Finanzielle Unterstützung gab‘s dafür von der städtischen Kulturförderung sowie dem Förderverein ProFi. Aber auch die Dülmener und weitere Freunde des Figurentheaters können sich daran beteiligen, also, so Menning, „selbst Teil des Projektes werden“.

Wer Geld spendet, erhält Freiexemplare und kann auf der Rückseite des Buches als Sponsor genannt werden, sogar mit Logo.

Kontakt per Netz oder Telefon

Wer das Kunstprojekt durch eine Spende unterstützen möchte, wende sich an das Figurentheater Hille Puppille unter E-Mail post@hille-puppille.de oder Tel: 01725308513.