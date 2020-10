Das müssen Sie wissen:

PiQ - Puppen in Quarantäne - hieß das Projekt des Figurentheaters Hille Puppille in Zusammenarbeit mit der DZ. Es hat nun ein schönes Nachspiel. In wenigen Wochen erscheint ein Buch dazu - und Dülmener können Teil dieses Projektes werden.

Immer wieder war die Eröffnung des düb verschoben worden, dann klappte es auch im März nicht: Denn jetzt war die Corona-Pandemie in Dülmen angekommen. Erst am 20. Juni 2020 konnten die Besucher endlich ins Spaßbad kommen, seither dürfen maximal 500 Gäste gleichzeitig hinein.

Sportlich hatten die TT-Landesliga-Herren von Jugend 70 Merfeld schon in Münster mit 7:9 verloren. Dann erkannte die Staffelleiterin noch alle Spiele ab und verpasste den Merfeldern so ein 0:12. Der Grund: Der Einsatz von zwei nicht spielberechtigten Jugendlichen.

Termine:

16.30 Uhr Spielplatzanhörung Solbergstraße

Wetter:

Dichte Wolken und gelegentlich Schauer. Höchstwerte zwischen 12 und 14 Grad. Dazu weht der Südwestwind mäßig bis frisch mit starken Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten: Einmündung L 551/K 13 (Abzweig Karthaus) in Weddern, Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz