Vollsperrung auf der A43 in Fahrtrichtung Münster: Die Autobahn ist zwischen Dülmen-Nord und Nottuln derzeit voll gesperrt. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt, hat es einen Auffahrunfall mit zwei Autos gegeben. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge außerdem noch gegen einen Lkw geschleudert.

Die Autobahn ist seit 11.55 Uhr in Fahrtrichtung Münster voll gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch nicht absehbar, so die Polizeisprecherin weiter. Die Polizei empfiehlt via Twitter, den Bereich zu umfahren, und vor der Unfallstelle eine Rettungsgasse zu bilden.