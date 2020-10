Würden die Finger bei den Temperaturen warm genug bleiben, würde der Klang auf dem Markt der Möglichkeiten überhaupt ausreichend eingefangen werden können?

Die Akustik passt

Noch vor dem offiziellen Konzert hatten die Organisatoren der Kulturnacht - die dieses Jahr zu einem Kulturfenster wurde - bereits am Vormittag alle, die zu der Kunstpräsentation in Dülmener Schaufenstern beigetragen hatten, is einsA eingeladen. Hier gab die Konzertpianistin mit der Apassionata-Sonate einen Vorgeschmack auf den konzertanten Nachmittag. Und nach den ersten Klängen stand fest: Der umfriedete und mit Glas überdachte Markt der Möglichkeiten, hält die Töne fest. Natürlich nicht so, wie ein großer Konzertsaal es vermag, aber eben doch so gut, dass die überschaubare Zuschauerzahl vom ersten bis zum letzten Platz sich hier auf ein echtes Musikerlebnis freuen darf.

Erfolgreiches Kulturfenster

Fest steht nach dieser gelungenen Premiere: Diese Bühne wird - hoffentlich nicht immer bei Schmuddelwetter - noch viele erfolgreiche Konzerte sehen. Erfolgreich, so resümierten auch Silke Althoff vom städtischen Kulturteam und Dr. Wolfgang Werner vom Förderverein für Kunst und Kultur, sei auch das Kulturfenster gelaufen.