Wikinger erobern den Silbersee

Der Geruch von Lagerfeuer liegt in der Luft. Geschrei und Aufruhr sind zu hören. Zwischen historischen Zelten und Marktständen liefern sich Kriegergruppen einen Kampf.

Spektakel am See

Am Wochenende spielte sich am Silbersee ein besonderes Spektakel ab. Ulla Dierkes stellte die „SEErenade“ auf die Beine. „Der Titel „SEErenade“ setzt sich aus einem kleinen Wortspiel zusammen“, erläutert die Organisatorin und ergänzt: „Zum einen haben wir den See, zum anderen bedeutet das Wort Seerenade musikalische Darbietung, von der wir definitiv eine Menge zu bieten haben.“

Zum fünften Mal schlugen die Wikinger in Haltern ihre Zelte auf. Neben Handwerkskunst, Schmuck und Kleidung werden die Besucher auch mit Speis und Trank versorgt. „Besonders schön für die Kinder finde ich unsere Pfeil und Bogen Bahn, an denen die Kleinen sich, dank der Sicherheitspfeile ohne Gefahr austoben können“, betont Scholz. Auch zum Axtwurf werden die Besucher geladen - oder sie lassen sich von Kartenleserinnen in die Zukunft schauen.

Corona-Hygienekonzept

Aufgrund von Corona sind ausnahmsweise nicht nur die nordischen Völker zugelassen: „Wir geben in diesem Jahr vielen die Chance, bei uns ihr Handwerk anzubieten, wir sind in diesem Jahr kein reiner Wikingermarkt sondern zeitlich bunt gemischt.“

Für den Markt wurde extra ein Corona Hygienekonzept geschrieben: „An der Kasse, den Toiletten und besonderen Ballungspunkten herrscht Maskenpflicht und natürlich gilt es überall, zwei Meter Abstand zu halten und am Eingang eine Liste auszufüllen.“