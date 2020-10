Ladenöffnung an allen Adventssonntagen - die schwarz-gelbe Landesregierung will dies erlauben. Aufgrund des Infektionsschutzes sollen sich die warteschlangen entzerren. Nach Auffassung des örtlichen DGB Vorsitzenden Ortwin Bickhove-Swiderski, ist dieser jüngste Vorstoß der Landesregierung für alle Beteiligten „nervig“ und „lächerlich“.

Rechtssicherheit ist gegeben

Die vom Dülmener Einzelhandel eingeforderte Rechtssicherheit sei gegeben, so der DGB Vorsitzende. So habe das OVG in Münster noch vor wenigen Tagen die verkaufsoffenen Sonntage verboten. „Dabei hat das OVG Münster klargestellt, dass die Geschäfte am Sonntag nicht öffnen dürfen, um den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken.“

Schwaches Argument?

Das Argument des Infektionsschutzes durch entzerrte Warteschlangen vor den Kassen, wie es Gesundheitsminister Karl Josef Laumann vorgebracht hatte, sei ein vorgeschobenes Argument. „Die Geschäfte, so auch in Dülmen, haben von Montag bis Samstag, jeden Tag von 7 bis 22 Uhr geöffnet, ein Geschäft sogar bis 24 Uhr. In dieser Zeit, müsste es den Kunden doch möglich sein, in aller Ruhe ihre Einkäufe zu tätigen“, schreibt der DGB in einer Mitteilung.

Gerichte entscheiden

Nicht mal einen verkaufsoffenen Sonntag will die Gewerkschaft vor Weihnachten zulassen: „Der DGB rät dem Dülmener Einzelhandel dringend von einem verkaufsoffenen Sonntag am 6. Dezember ab“, ergänzt Bickhove-Swiderski. Sollte die Dülmener Kaufmannschaft darauf bestehen, Nikolaussonntag die Geschäfte in der Innenstadt zu öffnen, müssten unabhängige Gerichte entscheiden. „So ist es nun mal im Rechtsstaat“, sieht Bickhove-Swiderski hier keinen Spielraum für Verhandlungen.