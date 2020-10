Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Trauer ist groß: Rorups Ortsvorsteher Dieter Klaas ist am Donnerstag im Alter von 79 Jahren verstorben. Jahrzehntelang war er eine stetiger Fürsprecher für die Anliegen „seines“ Ortsteils.

Seit 30 Jahren gibt es die Städtepartnerschaft zwischen Dülmen und Fehrbellin. Statt heute beim Bürgertreff (abgesagt wegen Corona) gemeinsam zu feiern, gab es Videobotschaften. Zudem werden Dülmener und Fehrbelliner heute miteinander telefonieren. Denn in 30 Jahren ist eine lebendige Freundschaft entstanden.

Acht neue Corona-Fälle meldet der Kreis am Freitag. Vor allem eine Hochzeit in Olfen bereitet Probleme. In Dülmen bleibt es bei vier Infektionen.

Nicht erschrecken: Heute um 12 Uhr startet der monatliche Probealarm der Stadt Dülmen. Erstmals ertönen dann auch die neuen Sirenen in Merfeld, Rorup und Hiddingsel.

Autofahrer aufgepasst: Am Sonntag ist die B 474 zwischen Autobahn-Anschlussstelle und der Kreuzung Friedag in Welte gesperrt, und zwar in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Die Umleitung führt über die L 580 nach Rorup und dann weiter über die K 12 und K 44.

Wer noch einen Blick in die Kulturfenster werfen will, der sollte sich beeilen: Am heutigen Samstag, 3. Oktober, geht nach zwei Wochen die Kunstaktion zu Ende. Dülmener Kulturschaffende stellen dabei ihre Arbeit in Innenstadt-Schaufenstern vor. Eine Besonderheit wartet heute Abend: Von 19 bis 22 Uhr läuft am einsA eine Videopräsentation, die auf die Fassade in Richtung Kirche projiziert wird.

Hart zugeschlagen hat die Pandemie im Kultursektor. Veranstaltungen sind ersatzlos ausgefallen oder verschoben worden. Nun erholt sich die Branche langsam wieder, obwohl noch immer nicht alles so läuft, wie gewohnt. Künstler und Vereine bangen um ihre Existenz. Aber den Kopf in den Sand zu stecken liegt Dülmens Kulturszene nicht. Wie beispielsweise Tänzer oder Figurentheater die Krise meistern, lesen Sie in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Nina Malek startet in Recklinghausen in ihr erstes Tanz-Turnier nach Corona-Ausbruch - und nach einem Schicksalsschlag. Denn Mutter Bernadette, die die Dülmenerin sonst zu allen Tunrieren begleitete, war im Mai überraschend gestorben.

Termine:

Samstag und Sonntag

ab 11 Uhr, Wikingermarkt und Wikingerlager am Silbersee II, Karten an der Tageskasse

Wetter:

Heute dicht bewölkt, es regnet immer wieder. Am Nachmittag nehmen die trockenen Abschnitte zu, bis 18 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Westring zwischen Borkener Straße und Tibergasse, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), K 13 nahe der Einmündung L 551/K 13 in Richtung Rödder; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz