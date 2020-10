Eine lebendige Freundschaft

Der Bürgertreff am 3. Oktober auf dem Dülmener Marktplatz ist ein fester Treffpunkt, wo sich Dülmener und Fehrbelliner begegnen. Seit 30 Jahren gibt es die Städtepartnerschaft.

Aus einem formalen Akt mit der Unterzeichnung der Partnerschafts-Urkunde ist eine intensive Freundschaft geworden, die auf vielen Ebenen gelebt wird. Im Corona-Jahr wird die Freundschaft auf Distanz gelebt und die Feierlichkeiten zu 30 Jahre Städtefreundschaft Dülmen - Fehrbellin sollen im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Intensive und gelebte Freundschaft

Am 1. September 1990 wurde die Partnerschaft mit den Unterschriften von Karl Ridder und Rudi Gutschmidt besiegelt. „Es hat sich eine wunderbare, intensive und gelebte Freundschaft entwickelt“, sagt Dülmens Bürgermeisterin Lisa Stremlau in einer Videobotschaft, die anstatt des persönlichen Besuches in der Corona-Zeit zwischen den beiden Städten ausgetauscht wurden (DZ berichtete).

Es sei eine große Verantwortung, diese Freundschaft weiter zu pflegen. Stremlau hofft, dass die persönlichen Treffen, die durch Corona ausgefallen sind, im kommenden Jahr nachgeholt werden. „Auch wenn ich dann nicht mehr Bürgermeisterin bin, werde ich privat mit meinem Mann nach Fehrbellin fahren.“

Fehrbellins Ortsbürgermeister zeigte in seiner Botschaft die Hoffnung, dass die Freundschaft noch lange anhalte. Er dankte der Stadt Dülmen für die zahlreichen Unterstützungen. „Wir haben in Dülmen immer das Gefühl gehabt, bei Freunden zu sein.“

Schüleraustausch wichtiger Teil der Freundschaft

Ein wichtiger Bestandteil der Partnerschaft sei der jährliche Schüleraustausch, den es bereits seit 1991 gibt. „Dadurch können Kinder und Jugendliche die Freundschaft übernehmen“, sagt Sternbeck. In diesem Jahr musste der Austausch aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen.

Und so schickte die Fehrbelliner Schule, die in diesem Jahr Schüler aus Dülmen begrüßt hätte, ebenfalls eine Botschaft an die Anna-Katharina-Emmerick-Schule. „Wir holen das alles nach.“ In den Jahren hätte man viele nette Kollegen kennengelernt.

Auch Christian Wessendorf, der den Schüleraustausch über 25 Jahre lang den Austausch organisierte, schätzt die entstandenen Freundschaften. „Wir haben viel gemeinsam unternommen und in den letzten Tagen telefoniert und wir werden auch heute telefonieren“, sagt Wessendorf. Und nicht nur auf schulischer Ebene gäbe es einen Austausch. „Man war auch an den Wahlergebnissen in Dülmen interessiert.“ Dankbar zeigt sich Wessendorf auch für die Unterstützung durch die jeweiligen Bürgermeister. „Der Austausch hat ja auch immer etwas gekostet.“

Ebenfalls nur telefonischen Kontakt gab es in diesem Jahr zwischen den Dülmener Bürgerschützen und Fehrbellin. Denn die geplante Fahrt der Dülmener zur Schlachtdarstellung im Juni fiel aus, ebenso das Wiedersehen beim Bürgertreff. „Jürgen Sternbeck und ich halten das Jahr über immer Kontakt und ich werde ihn heute zum Tag der Deutschen Einheit auch anrufen“, berichtet Florian Kübber, Vorsitzender der Bürgerschützen. Zudem wolle Kübber im kommenden Jahr Fehrbellin auch einmal abseits der Festtage besuchen.