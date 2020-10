Vollsperrung Nummer eins auf der B 474 am vergangenen Wochenende lief ohne Probleme. Heute steht Vollsperrung Nummer zwei an.

Und die gute Nachricht dabei für Autofahrer: Die Bundesstraße ist in Welte, nahe Friedag, diesmal nur für wenige Stunden dicht. Und zwar am heutigen Sonntag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Bundesstraße wird verlegt

Diese Zeit braucht Straßen.NRW, um die letzten Arbeiten auf der Umfahrung zu erledigen. Über diese rund 600 Meter lange Strecke läuft dann ab Sonntagnachmittag der Verkehr der Bundesstraße.

Die Umleitung ist nötig, damit im Anschluss die B 474 über die neue Brücke, die künftig über die B 67 führt, verlegt werden kann. Das soll bis Ende November geschehen, solange rollen die Autos über die Umfahrung - mit Tempo 30.

Umleitung führt über Rorup

Während der Vollsperrung am Sonntag ist eine Umleitung ausgeschildert, sie führt über die K 44 und K 12 nach Rorup und dann weiter über die L 580.