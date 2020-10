Ohne den Verkaufsstart beim Bürgertreff am 3. Oktober muss die Bürgerstiftung in diesem Jahr auskommen. Doch der Adventskalender ist in Dülmen mittlerweile so gut bekannt, dass auch der alternative Verkauf auf dem Wochenmarkt am Freitag gut anlief.

"Es läuft sehr gut", freute sich Berthold Büning, Vorsitzender der Bürgerstiftung über die Schlange, die sich am Stand bildete. Bis zu vier Vorstands- und Stiftungsratsmitglieder verkauften die Kalender. Auch am kommenden Freitag, 9. Oktober, steht die Bürgerstiftung mit den Kalendern auf dem Wochenmarkt.