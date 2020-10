Dülmen (mm). Verdi ruft am Montag alle Mitarbeiter der Sparkasse Westmünsterland zum Warnstreik auf. Grund dafür: „Die zweite Verhandlungsrunde in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes endete erneut ohne ein Angebot der Arbeitgeber“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

Von Markus Michalak